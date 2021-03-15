شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تنزانيا يحضر مران بيراميدز قبل مواجهة نامونجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا وأعضاء السفارة المصرية، على حضور التدريب الأول لفريق نادى بيراميدز بتنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو.

ورحب أعضاء السفارة ببعثة بيراميدز فى تنزانيا، وخالد بدر رئيس بعثة فريق الكرة فى دار السلام، الذى وجه الشكر للسفارة على دعمها للفريق منذ وصوله إلى العاصمة التنزانية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره التنزانى باستاد تنزانيا الوطنى فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد السفير وأعضاء السفارة فى مران بيراميدز الأول وتمنوا التوفيق للفريق، حيث كان أعضاء السفارة فى استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار دار السلام مساء الأمس لتسهيل إجراءات الدخول.

واختار الاتحاد الأفريقى كاف طاقم حكام بقيادة محمد على موسى من النيجر، ويعاونه عيسى يحيى من التشاد، وعبد العزيز مختار من النيجر، والحكم الرابع موسى أحمدو من النيجر، ويراقب اللقاء أليكسيس ناشيمانا من رواندا والمنسق العام إيمانويل كالومبو من الكونغو الديمقراطية.