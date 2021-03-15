شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و600 ألف يورو فى الموسم العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، بعد المفاوضات مع الدولى التونسى فى الوقت الحالى بعد الجلسة التى عقدها مسئولو الزمالك مع مهند عون وكيل أعمال فرجانى ساسى على هامش مباراة الترجى والزمالك التى أقيمت فى تونس الأسبوع الماضى وانتهت بفوز الترجى بثلاثية مقابل هدف.

وكشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك أن مهند عون طلب خلال الجلسة التى عقدت قبل مباراة الترجى التونسي من الزمالك حصول فرجانى ساسي على 2 مليون و850 ألف يورو فى الموسم دون ضرائب، ويتسلم مليوناً و400 ألف يورو نقداً عند توقيع العقد كمقدم، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك الذين اعتبروا أن المبلغ مبالغ فيه، ليقوم وكيل اللاعب بتخفيض المبلغ إلى 2 مليون و500 ألف يورو وهو ما رفضه مسئولو الزمالك أيضا.

وعرض مسئولو الزمالك زيادة 10 % عن قيمة عقد فرجانى ساسى الحالى مع الزمالك، حيث يحصل اللاعب على مليون و450 ألف يورو فى الموسم، وعرض الزمالك مليوناً و600 ألف يورو فى الموسم الواحد، كما تضمن عرض الزمالك حصول اللاعب على متأخراته السابقة والبالغة 300 ألف يورو ضرائب العقد القديم، و300 ألف يورو باقى مستحقات آخر موسم، بمجرد توقيع العقد الجديد، ويتم احتساب الضرائب كمقدم تعاقد العقد الجديد.

وتجمدت المفاوضات بين الزمالك وفرجانى ساسى على مكالمة هاتفية من وكيل اللاعب لمسئولى الزمالك بالموافقة على عرض النادى أو رفض العرض وإغلاق ملف التجديد نهائيا.

وفى سياق مختلف، كشفت تقارير صحفية تونسية أن منتخب تونس سيفتقد خدمات فرجانى ساسي والذى سيغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا، فى المواجهة التى ستقام 25 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بسبب الإيقاف.

وأكد موقع " فوت 24 foot" التونسي، أن منتخب تونس سيكون محروما من خدمات فرجانى ساسى أمام ليبيا، بالإضافة إلى وهبى الخزري، بسبب عقوبة الإنذار الثاني.

وأضاف الموقع التونسي، أن إيقاف ساسى والخزرى ستكون فرصة كبيرة للمدرب المنذر الكبير المدير الفنى لنسور قرطاج لتجربة حلول جديدة، خاصة أن منتخب تونس ضمن التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية.