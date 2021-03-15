شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الكونغو تدعم بواليا بصورة فى مدرجات ملعب مباراة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعض الجماهير على وضع لافتة للكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي فى استاد الشهداء قبل مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا. وفوجئ بواليا قبل انطلاق مران اليوم على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا بلافتة تحمل صورته فى الملعب وكتابة رسالة دعم له من جماهير بلاده.

وتحرص العديد من الجماهير الكونغولية على التقاط الصور التذكارية مع بواليا في فندق الإقامة وملعب التدريب وتدعمه باعتباره لاعبا فى أكبر نادٍ فى أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد، الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.