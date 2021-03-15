شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية – نتيجة مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الثالث والذى تم بمشاركة 1500 مشارك من 16 جامعة مصرية.

تضمنت النتيجة خمس مراكز فى مجالات (المسرح والفنون التعبيرية ،الفنون التشكيلية ،الموسيقي،الكورال ) وثلاثة مراكز فى مجال المسرح، بالإضافة إلى إعلان الثلاثة مراكز الاولى كأفضل ممثلة وأفضل مخرج منفذ، كما اعلنت نتيجة تفضل مخرج ممثل سينوغرافيا وأفضل أداء جماعى وأفضل ديكور، بينما تم منح شهادة تقدير لجنة التحكيم لأفضل عمل اختيارى غنائى (ميدلى ديني)، بالإضافة إلى أنه تم اختيار جامعة للحصول على لقب الجامعة المتميزة .

جوائز المهرجان تقدمها وزارة الشباب والرياضية للمشاركين بالفرق الفائزة جوائز مالية قدرها 1000 جنيه للمركز الأول، 800 للمركز الثاني و600 جنيه للمركز الثالث.

كما يتم تقديم درع التميز لأفضل جامعة بالمهرجان، و تتضمن لجنة التحكيم اساتذة متخصصين فى المجالات الفنية، حيث يشارك فى مجال المسرح والفنون التعبيرية الناقد المسرحى باسم صادق، والناقدة المسرحية سها كحيل ومدرب الفنون الشعبية استاذ حسن شحاتة، أما فى لجنة الفنون التشكيلية تتضمن الدكتور زكريا القاضى استاذ دكتور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ،الدكتور اسامة محمد على استاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، دكتور عادل مصطفى مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندرية، وفى لجنة الموسيقى والكورال الدكتورة جيهان الناصر استاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، الدكتورة ايمان انور استاذ مساعد بمعهد الموسيقى العربية، والدكتور احمد العربانى مدرس بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد.