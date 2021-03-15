شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر: الإنتاج الحربى لم يتفاوض مع أحمد كشرى فى وجود حمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربى، عن أسفه الشديد لما أدلى به حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى من تصريحات ضد ناديه فى أحد البرامج الرياضية، مؤكداً أن سبب رحيله عن الإنتاج الحربى هو قيام أحد مسؤولي النادى بالتفاوض مع أحمد كشرى المدير الفنى الحالى أثناء وجود حمادة صدقى فى القيادة الفنية للفريق.

وأكد أشرف عامر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق فادارة النادى مشهود لها باحترامها الكامل لجميع تعاقداتها مع الجميع ( أجهزة -لاعبين) وفى إطار من الاحترام المتبادل والمعروف عن إدارة النادى"

ويضيف رئيس الانتاج الحربى :"نحن نتفهم محاولة حمادة صدقي تجميل صورته أمام الرأى العام بعد تكرار تركه للأندية التى تولى تدريبها خلال الفتره الاخيرة ولكن لا يجب أن يكون ذلك بادعاء موقف وهمى وغير حقيقى بالمرة لتبرير تصرفه الاخير".