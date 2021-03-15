شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عامر: الإنتاج الحربى لم يتفاوض مع أحمد كشرى فى وجود حمادة صدقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب اللواء أشرف عامر رئيس مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربى، عن أسفه الشديد لما أدلى به حمادة صدقى المدير الفنى للإنتاج الحربى من تصريحات ضد ناديه فى أحد البرامج الرياضية، مؤكداً أن سبب رحيله عن الإنتاج الحربى هو قيام أحد مسؤولي النادى بالتفاوض مع أحمد كشرى المدير الفنى الحالى أثناء وجود حمادة صدقى فى القيادة الفنية للفريق.
وأكد أشرف عامر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق فادارة النادى مشهود لها باحترامها الكامل لجميع تعاقداتها مع الجميع ( أجهزة -لاعبين) وفى إطار من الاحترام المتبادل والمعروف عن إدارة النادى"
ويضيف رئيس الانتاج الحربى :"نحن نتفهم محاولة حمادة صدقي تجميل صورته أمام الرأى العام بعد تكرار تركه للأندية التى تولى تدريبها خلال الفتره الاخيرة ولكن لا يجب أن يكون ذلك بادعاء موقف وهمى وغير حقيقى بالمرة لتبرير تصرفه الاخير".
وكان حمادة صدقى قد قاد تدريب الإنتاج الحربى فى 7 مباريات، فاز فى مباراة واحدة وخسر 4 أربع مباريات، وتعادل فى مباراتين.
وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.
كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليتولى تدريب الفريق.
قرر أحمد كشري، المدير الفنى للإنتاج الحربي، زيادة الحمل البدنى للاعبيه فى التدريبات اليومية بغية تجهيزهم للمباريات المقبلة بالدوري، وطلب أحمد كشرى من إدارة ناديه إقامة معسكر داخلى للفريق خلال فترة توقف الدورى الحالية يشمل تنظيم ثلاث مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها 2 أبريل المقبل على استاد الأهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.