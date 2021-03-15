شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم نادي الرواد لسلوكه غير الرياضى وإعادة مباراته أمام القنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم توقيع غرامة مالية خمسة آلاف جنيه على نادى الرواد بالشرقية، والتأكيد على إعادة مباراته مع فريق مركز شباب القنايات ضمن مسابقة القسم الثالث التى لم تكتمل لوفاة اللاعب عبد الرحمن عاطف لاعب القنايات خلال المباراة.

وكان الرواد قد تحفظ على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0 ، ما اعتبره الاتحاد خروجاً عن الروح الرياضية وسلوكاً غير رياضى.

وتوفي اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 عامًا، ابن مركز أبو حماد لاعب فريق القنايات داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات" أمام نادى "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر حكمدار فرقة الجنوب والعاشر من رمضان، بوصول اللاعب لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وتوفى اثناء عمليه إنقاذه.

وكان سقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة.