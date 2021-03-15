شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يستعيد ذكريات هدفه بالسوبر الأفريقى: زى النهاردة دخلت التاريخ مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، عبر حسابه على تويتر، ذكرى تتويجه بكأس السوبر الأفريقى مع الاهلى، وعلق قائلا: "زى النهاردة الأهلى توج بطلا للسوبر الأفريقى 2002 وسجلت هدفا تاريخيا دخلنى التاريخ".

فى مثل هذا اليوم 15 مارس عام 2002 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب الأفريقى 4-1، فى مباراة أحرز فيها عصام الحضرى هدفه الشهير "من الجول للجول".

بعد الفوز بلقب دورى الأبطال للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب منافس من جنوب أفريقيا (ماميلودى صنداونز) فى النهائي، كان الأهلى على موعد مع لقبه الأول تاريخياً فى كأس السوبر وأمام منافس آخر من جنوب أفريقيا أيضاً هو كايزر تشيفز

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادى خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالى – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادى محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

تقدم خالد بيبو للأهلى فى الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقي فى الدقيقة 15، ثم سجل قائد الأهلى حسام غالي الهدف الثانى للمارد الأحمر فى الدقيقة 30، وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري فى الدقيقة 65، قبل أن ينهى سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضرى صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذى كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضرى التاريخ بعد الهدف الرائع.

وعلى مدار التاريخ نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.