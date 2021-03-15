شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن تمسكه بعماد النحاس ويؤكد: نستغنى عنه فى حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، تمسك النادى بعماد النحاس مديراً فنياً للفريق، رغم تراجع النتائج وآخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف فى مسابقة الدورى العام. وقال عادل عبر برنامج "بى أون تايم"، النحاس تقدم باستقالته ورفضناها قبل مباراتين ومازلنا مصرين على بقائه، وبمجرد أن نشعر أن هناك انفصالا بين اللاعبين وبعضهم وبين اللاعبين والجهاز هنا يمكن أن نتحدث عن تغيير الجهاز الفنى، نواجه سوء حظ وتوفيق ونجلس مع النحاس لتعديل الأوضاع.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، ممكن تأتى لحظة تكون مضطرا لتغيير الجهاز الفنى ولكن لم نأت إليها بعد.

وعن موقف المقاولون من قرار الجبلاية بتحمل الأندية نفقات مسحة كورونا قال محمد عادل، نعمل بالإذعان لقرارات اتحاد الكرة، وجميع الأندية ملتزمة بالأمر، صدرت قرارات توقيع غرامات على اللاعبين والأندية ونحن ملتزمون، وعند عودة النشاط الرياضى كنا مؤيدين جداً لهذا الأمر وكان حقنا أن نتعايش، الآن تصدر قرارات لإلغاء مسابقات الناشئين حزين على موقف الأندية اليوم نحتاج لقيادة ليست ضد اتحاد الكرة ولكن للحفاظ على مصلحة الأندية.

وأضاف فتحى، مقبلون على أزمة مادية كبيرة، وبهذا الوضع سنظل نعانى ولن يتم حل الأمر إلا بتشكيل رابطة قوية للأندية، والفوارق بين جميع لاعبى مصر قليلة جدا ولكن يفرق لاعب عن آخر الروح والإصرار والقوة والعزيمة، واللاعب عمره الكروى محدود وله الحق فى المطالبة بمستحقاته، والمنافسة هذا الموسم صعبة جدا وحتى الآن لا يمكنك تحديد المراكز من الأول إلى الأخير.

ويواجه المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندرى فى الثانى من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، فى أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دورى الموسم الجاري.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.