شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى فى قائمة الزمالك لمباراة الترجى.. واستبعاد حازم ومروان والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الترجى التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل

فى خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي

فى خط الوسط: فرجانى ساسى وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي

فى خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف

وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد، وحازم إمام، ومروان حمدى، وحمزة المثلوثى، وضم محمد عبد الشافى العائد من الإصابة، وأسامة فيصل وحسام أشرف.