شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى فى قائمة الزمالك لمباراة الترجى.. واستبعاد حازم ومروان والمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الترجى التونسي، المقرر لها غدا الثلاثاء، باستاد القاهرة، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل
فى خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود حمدى "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي
فى خط الوسط: فرجانى ساسى وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي
فى خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف
وشهدت القائمة استبعاد محمد عواد، وحازم إمام، ومروان حمدى، وحمزة المثلوثى، وضم محمد عبد الشافى العائد من الإصابة، وأسامة فيصل وحسام أشرف.