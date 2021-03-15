شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغلق صفحة كريم العراقى نهائياً ويطالبه بتحديد مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى إغلاق صفحة كريم العراقى، ظهير أيمن الفريق، وعدم التحدث فيها بشكل نهائى لزيادة التركيز بين اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم بعدما أثرت المشاكل على النتائج الأخيرة وأدت لتقهقر ترتيب الفريق إلى المركز السادس بجدول الترتيب بعدما كان يحتل المركز الثالث.

وكانت هناك اتهامات بين اللاعب ومجلس إدارة المصرى خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة، واتهم وكيل اللاعب مجلس الإدارة بتغيير الاتفاق مع اللاعب أكثر من مرة، وهو ما لم يعجب الإدارة التى أكدت أنها عرضت مبلغا ماليا على اللاعب وعليه أن يقول كلمته سواء بالقبول أو الرفض.

ويغيب كريم العراقى عن تشكيل المصرى منذ فترة طويلة بعدما أخرجه على ماهر المدير الفنى للفريق من حساباته تماماً نظرا لتشتت ذهنه والاستعانة بعلاء عطا القادم من إف سى مصر بداية الموسم الحالى.

من ناحية أخرى، يعود المصرى البورسعيدى لتدريباته الخميس المقبل، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون اليوم ولمدة أربعة أيام، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السابعة عشرة للدورى.

وكان المصرى قد تعادل بالأمس أمام إنبى بهدف لمثله فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى لقاء مثير نجح فيه لاعبو الفريق الساحلى من خطف هدف التعادل فى اللحظات الأخيرة عن طريق رأسية إيزى إيميكا.

رغم البداية الجيدة من لاعبى المصرى فى بداية الموسم، إلا أن النتائج تراجعت بعض الشيء خلال المباريات الأخيرة والتى كلفت الفريق الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، والتعادل الأخير أمام إنبى بهدف لمثله، مما جعل هناك شعور بالحزن والاستياء من بعض الجماهير.