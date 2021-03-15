شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف أسباب استبعاد محمد صادق من مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن محمد صادق جناح الفريق تعرض مؤخرا لشد من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وأضاف طبيب الفريق أن اللاعب بدأ التماثل للشفاء إلا أن الجهاز الفنى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش فضل عدم ضمه لقائمة الفريق أمام طلائع الجيش لحين اكتمال شفائه بشكل كامل لتجنب غيابه عن الفريق لفترة أطول حال تعرضه لنفس الإصابة.

وقال طبيب الدراويش، "تلك الإصابة ليس لها صلة بالإصابة القديمة التى كان يعانى منها اللاعب.

ويهيب الدكتور محمد طه مهنا بالجماهير عدم الانسياق فيما ينشر عن موقف الإصابات داخل صفوف الفريق إلا من خلال قنوات النادى الرسمية فى ظل تداول أنباء غير صحيحة على الإطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص هذا الشأن وتستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار فى تلك الفترة الراهنة.

ولم يستطع فريق الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021 بعدما لعب الدراويش 9 مباريات خسر 5 لقاءات وتعادل فى 4 منها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ 32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 15 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 12 هدفا واستقبل 20 هدفا، وله 10 نقاط فقط.

حقق الإسماعيلى الفوز الوحيد على نادى أسوان، فيما تعادل أمام كل من "المصرى، الإنتاج الحربى، البنك الأهلى، غزل المحلة، بيراميدز، إنبى، وادى دجلة"، وسقط أمام كل من "الجونة، المقاصة، المقاولون العرب، سموحة، الاتحاد السكندرى، الزمالك، والأهلى".