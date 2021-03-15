كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى بدوري الأبطال الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، المقرر لها عصر غداً الثلاثاء، فى كينشاسا بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، فى المباراة التى يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بها للحفاظ على حظوظه فى التأهل للدور التالى بالبطولة الأفريقية التى يحمل لقبها، ونلقى الضوء فى السطور التالية على كواليس هذه المواجهة..

س:ماهو ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة المارد الاحمر مع بطل الكونغو؟

ج: يتصدر سيمبا التنزانى ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب وصيفاً برصيد 4 نقاط، ثم الأهلى ثالثاً بـ 4 نقاط، وأخيراً المريخ برصيد نقطة واحدة.

س: ماهى غيابات الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى؟

ج:استبعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى سبعة لاعبين من رحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب هم: "محمود وحيد وعلى معلول ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولى بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف".

س: ماهو موقف محمد هانى وأيمن أشرف من مباراة الأهلى وفيتا كلوب؟

ج: أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن ‏محمد هاني لاعب الفريق سيكون موجودًا فى مباراة فيتا كلوب رغم تعرضه لإصابة بكدمة فى أسفل ‏الحاجب، إثر احتكاك فى مران الفريق على ملعب الشهداء فى العاصمة ‏الكونغولية كينشاسا، فيما شارك أيمن أشرف فى مران الاهلى بعد تعافيه من حالة الإجهاد التي كان يشكو منها قبل سفر بعثة الأهلي من القاهرة للكونغو، التى أبعدته عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الاهلى وأندية الكونغو؟

ج: مباراة الأهلى وفيتا كلوب هى الصدام الثامن بين المارد الأحمر وأندية الكونغو الديمقراطية، بعدما التقى معهم فى 7 مباريات سابقة حقق الأهلى الفوز فى ثلاث منها وانتهت مباراتان بالتعادل ومثلهما بالخسارة .

وسجل لاعبو الأهلى سبعة أهداف فى الشباك الكونغولية بينما تلقت شباك المارد الأحمر 6 أهداف، فيما خرج الأهلى بشباك نظيفة فى 3 لقاءات.

س: ماهى نتائج الاهلى فى دور المجموعات قبل مواجهة فيتا كلوب ؟

ج: كان الأهلى قد حقق الفوز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة بالجولة الأولى من دور المجموعات ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد بالجولة الثانية قبل أن يتعادل على ملعبه مع فيتا كلوب الكونغولى بهدفين لكل فريق بالجولة الثالثة والأخيرة .

س: ماهى المباريات المتبقية للأهلى فى دور المجموعات الافريقى؟

ج: يخوض الأهلى 3 مواجهات أخيرة فى دور المجموعات، حيث يخرج لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو، ثم يلتقى المريخ السودانى فى السودان، ويعود أخيراً إلى القاهرة لمواجهة سيمبا التنزانى.