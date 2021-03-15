"تغيير وحل وخسارة".. ماذا حدث في 200 يوم إصابة لعبد الشافي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

ظهر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك لأول مرة بعد غياب في قائمة الفريق الأبيض الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي مساء غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي على ملعب استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة رفقة مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

وكانت آخر مباراة شارك بها عبد الشافي مع الزمالك ضد الأهلي بالجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس 2020 وحسمها الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة 3-1.

وتعرض عبد الشافي للإصابة خلال المباراة بعد كرة ثنائية مع وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، ليضطر الزمالك للعب سبع دقائق مع ثمانية آخرين هم عمر الوقت بدل الضائع، منقوص العدد.

وتبين فيما بعد، إصابة الظهير الأيسر للزمالك بكسر في عظمة الترقوة ليبتعد عن الفريق طوال الفترة الماضية والتي قدرت بأكثر من 200 يوم غياب.

ماذا حدث في 200 يوم غياب؟

كارتيرون.. ذهاب وعودة

*المفارقة في غياب وعودة عبد الشافي، هي الفرنسي باتريس كارتيرون، فآخر مباريات "شيفو" مع الزمالك (أمام الأهلي) كانت تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل فيما بعد لتدريب التعاون السعودي، وأول مشاركاته بعد العودة من الإصابة تحت قيادته ايضا.

فالمدرب الفرنسي رحل عن تدريب الزمالك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الماضي، ليتولي البرتغالي جايمي باتشيكو المهمة الفنية للفريق الأبيض، بينما يستمر غياب عبد الشافي للإصابة ويكتفي بالتدريبات التأهيلية فقط تحت قيادته.

خسارة 3 بطولات

*في غياب عبد الشافي، خسر الزمالك بطولة الدوري لصالح الأهلي وحسم الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة بعد خصم نقاط انسحابه من مباراة الأهلي بالدور الأول.

*خسر الفريق الأبيض أيضًا لقب دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة الرجاء المغربي تحت قيادة باتشيكو وتأهل إلى المباراة النهائية ليواجه الأهلي على ملعب ستاد القاهرة ويخسر أمامه بنتيجة 2-1.

*كما خسر الفريق المنافسة على لقب كأس مصر، بعد الخسارة أمام طلائع الجيش في نصف نهائي المسابقة بنتيجة 3-1.

حل مجلس الزمالك

*في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، قررت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير أشرف صبحي، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب وجود مخالفات مالية، مع استبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤقتًا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه النتائج.

كما تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

رحيل وانضمام وجوه جديدة

خلال فترة غياب عبد الشافي، رحل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى صفوف جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية ليبدأ رحلته الاحترافية.

على الجانب الآخر، ضم الزمالك عناصر جديدة إلى صفوف الفريق مثل سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.