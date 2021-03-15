جهاز المنتخب يضع الرتوش النهائية لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، الرتوش الأخيرة لمعسكر منتخب مصر المقبل.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي المقبل، ومباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ووفقاً لما جاء بالحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر "فيسبوك"، فإن الجهاز الفني، وضع الترتيبات النهائية لمعسكر المنتخب.

وأشار اتحاد الكرة، الى أن جهاز المنتخب، استعراض الأسماء المطروحة للاستقرار على أفضل توليفة تتناسب مع أهداف التجمع الدولي المقبل لضمان التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء القائمة المحلية عقب أنتهاء مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية بعد التأكد من سلامة كل العناصر المرشحة.. للدخول في معسكر مغلق اعتباراً من يوم ٢٠ مارس الجاري.

واستقر الجهاز الفني في اجتماعه، على خوض المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفر البعثة إلي كينيا يوم ٢٣ مارس وخوض مران وحيد في العاصمة نيروبي.

وسبق وأعلن منتخب مصر، قائمة اللاعبين المحترفين والتي ضمن محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد وأحمد حجازي.