"عودة عبدالشافي".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق لمباراة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك بملعب استاد القاهرة الدولي نظيره الترجي في مباراة الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا مساء الثلاثاء.

وشهدت قائمة الزمالك، عودة المدافع الأيسر للفريق، محمد عبدالشافي بعد غياب طويل للإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي في مسابقة الدوري الموسم الماضي، والتي فاز بها الزمالك 3-1.

وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف.

ويغيب عن الفريق أمام الترجي كلا من محمد عواد ومروان حمدي وحازم إمام وكذلك حمزة المثلوثي ومحمود عبدالعزيز ومحمد أشرف "روقا" وأحمد فتوح الذي تعرض للطرد في مباراة الفريق الأخيرة أمام الترجي في رادس.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.

وتُعد مباراة الترجي، هي الأولى للزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون في ولايته الثانية للقلعة البيضاء، بعد الاستعانة به خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو الذي تم توجيه الشكر له في وقت سابق.

يُذكر أن الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام الترجي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 3-1 في ملعب رادس.