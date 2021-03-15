لسلوكه غير الرياضي.. تغريم نادي الرواد وإعادة مباراته أمام القنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم نادي الرواد ماليا بعد اعتراضه على قرار إعادة مباراته ضد مركز شباب القنايات التي لم تكتمل نظرا لوفاة اللاعب عبد الرحمن عاطف.

وتعود أحداث الواقعة للثامن من شهر مارس الجاري، حيث لقى عبد الرحمن عاطف مصرعه بعد دقائق من سقوطه على أرض الملعب خلال مشاركته كبديل في مباراة فريقه القنايات ضد الرواد التي جمعتهما بالجولة الـ12 بدوري القسم الرابع.

واعترض الرواد على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0 وهو ما اعتبره الاتحاد المصري سلوك غير رياضي ليقرر تغريم النادي ماليا بقيمة 5 آلاف جنيه.