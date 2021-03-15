الخليج 365 يكشف حقيقة حصول الأهلي على توقيع كريم فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أنه لم يتم الحصول على توقيع كريم فؤاد لاعب إنبي والمعار من صفوف فريق النجوم لكي ينضم للفريق الموسم المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى أن الأهلي حسم التعاقد مع كريم فؤاد لينضم للفريق الموسم المقبل، وسط نفي من رئيس النجوم محمد الطويلة.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "كريم فؤاد ضمن الحسابات الفنية للفريق، لكن لم يمنح الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الضوء الأخضر لإدارة الأهلي ولجنة التعاقدات نحو التفاوض لضمه".

وأضاف "لدينا مباراة مهمة مع فيتا كلوب، وبعدها سكيون هناك توقف بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطني ووقتها سيتم حسم العديد من الأمور".

ويستعد الأهلي لملاقاة فيتا كلوب الكونغولي عصر الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح "سوف تشهد تلك الفترة جلسة مطولة بين لجنة التخطيط للكرة والجهاز الفني لحسم بعض الملفات من بينها صفقات الموسم الجديد".

وعن الحصول على توقيع اللاعب قال "كريم فؤاد لاعب مميز ولكننا في الأهلي نطرق الأبواب الرسمية، واذا تم إتخاذ القرار بضمه سوف نفاوض ناديه النجوم دون شك بعد الحصول علي موافقة مبدئية من اللاعب نفسه".