الزمالك يعلن.. سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الترجي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لنادي الزمالك، سلبية المسحة الخاصة باللاعبين والجهاز الفني للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة الترجي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الترجي في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بدور المجموعات رفقة كل من الترجي، مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ويتذي توينجيت الترتيب بنقطة واحدة.