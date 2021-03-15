الأهلي يعلن.. سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة فيتا كلوب بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها البعثة المتواجدة حاليا في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب عصر غد الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وأكد أبو عبلة أن نتيجة المسحة التي أجراها الفريق وجميع أفراد البعثة أمس في مقر الإقامة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا جاءت سلبية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الثاني والختامي عصر اليوم على ملعب الشهداء الذي يستضيف مواجهة فيتا كلوب.

جدير بالذكر أن الأهلي وفيتا كلوب يتقاسمان المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يتصدر سيمبا التنزاني الجدول برصيد 7 نقاط، أما المريخ فيتذيل الترتيب بنقطة واحدة.