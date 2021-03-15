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تغريم نادي الرواد لسلوكه غير الرياضي واعادة مباراته أمام القنايات

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على نادي الرواد بالشرقية والتأكيد على إعادة مباراته مع فريق مركز شباب القنايات ضمن مسابقة القسم الثالث التي لم تكتمل لوفاة اللاعب عبدالرحمن عاطف لاعب القنايات خلال المباراة.

وكان نادي الرواد قد تحفظ على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0، مما اعتبره الاتحاد خروجًا عن الروح وسلوكًا غير رياضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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