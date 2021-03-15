شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم نادي الرواد لسلوكه غير الرياضي واعادة مباراته أمام القنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه على نادي الرواد بالشرقية والتأكيد على إعادة مباراته مع فريق مركز شباب القنايات ضمن مسابقة القسم الثالث التي لم تكتمل لوفاة اللاعب عبدالرحمن عاطف لاعب القنايات خلال المباراة.

وكان نادي الرواد قد تحفظ على قرار إعادة المباراة وطالب باحتسابها لصالحه 3-0، مما اعتبره الاتحاد خروجًا عن الروح الرياضية وسلوكًا غير رياضي.