شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبات منتخب الكرة النسائية: نحلم بتمثيل مصر في بطولات عالمية ولا نبالي بالسخرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلم الوصول إلى العالمية والاحتراف الخارجي بات حلما لكل لاعبات كرة القدم النسائية في مصر رغم ما يتعرضن له من نقد وسخرية في بعض الأحيان لكن ذلك يجعلهن أكثر اصرارا وعزيمة على ممارسة كرة القدم وتمثيل مصر في كل البطولات القارية والعالمية.

وخلال تصريحات تليفزيونية وفي أول ظهور اعلامي لهن = حيث قالت «هانيا عصام» حارسة مرمى منتخب مصر إن شغفها بكرة القدم جعلها تبدأ في ممارستها مبكرا بالمدرسة حيث أسست أول فريق للعبة وبتشجيع من أسرتها على ممارسة اللعبة.

وتضيف هانيا، انها شاركت في أول دوري نسائي في 2017 وهو ما ساعدها على الظهور بمستوى متميز جعلها تنضم إلى منتخب مصر وأنها تحلم بالوصول إلى العالمية والاحتراف في الدوري الانجليزي وتعتبر حارسة منتخب الولايات المتحدة مثلها الأعلى

وقالت ليلى البحيري لاعبة منتخب مصر تقول إنها رغم ممارستها العديد من الرياضيات إلا أن شغفها بكرة القدم جلها اللعبة الاساسية وهي في سن 5 سنوات مشيرة، وتقول ليلى أن اللعب باسم مصر في المنتخب رغم ما يمثله من ضغوط كبيرة ومسؤولية شرف كبير لها ولاي لاعبة مشيرة إلى انها تحلم بالوصول إلى كأس العالم مع المنتخب وكذلك الاحتراف الخارجي

وتعتبر ليلى أن محمد صلاح لاعب مصر الدولي والمحترف في ليفربول مثلها الأعلى وهي لا تبالي بالنقد والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.