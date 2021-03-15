شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يُرجع إصابة سون إلى جدول المباريات المزدحم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

من المنتظر أن يغيب سون هيونج-مين لاعب توتنهام هوتسبير لبعض الوقت بعدما تعرض لإصابة عضلية في الشوط الأول من مباراة انتهت بالخسارة 2-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما قال المدرب جوزيه مورينيو إن ذلك نتيجة خوض عدد كبير جداً من اللقاءات.

وخرج اللاعب الكوري الجنوبي البالغ عمره 28 عاماً من الملعب بعدما بدا أنه يعاني إصابة في عضلات الفخذ الخلفية بعدما ركض بسرعة للحاق بتمريرة عالية في مباراة يوم الأحد، وشارك بدلاً منه إيريك لاميلا الذي سجل هدف التقدم لتوتنهام في الدقيقة 33.

ورد أرسنال وفاز بفضل هدفي مارتن أوديجارد وألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء، فيما خرج لاميلا مطروداً.

وقال مورينيو للصحفيين في إشارة إلى أن سون أصيب بسبب خوض عدد كبير من المباريات: «لا أعرف فترة الغياب. إنها إصابة عضلية. الإصابات العضلية عادة لا تكون سهلة».

وبدأ سون كل مباريات توتنهام الـ28 في الدوري هذا الموسم وسجل 13 هدفاً، كما شارك في تسع مباريات بالدوري الأوروبي، إلى جانب أربع مباريات في مسابقات الكؤوس المحلية.

وأضاف مورينيو: «إنه في المعتاد يتعافى بسرعة. حدث ذلك بسبب توالي المباريات. في الدوري الأوروبي منحته راحة لمدة 30 دقيقة في نهاية المباراة، لكنه شارك في 60 دقيقة».

وتابع القول: «وعندما تلعب في الكثير جداً من المباريات، يشارك بعض اللاعبين في دقائق أكثر من الآخرين، وهذا طبيعي، كما أنه شيء يمكن حدوثه».

وتركت الهزيمة توتنهام في المركز السابع برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب وصاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويلعب توتنهام في ضيافة دينامو زغرب في إياب دور الستة عشر بالدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل أن يواجه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد التالي.

