شكرا لقرائتكم خبر عن وريورز ينهي سلسلة هزائم بالفوز على جاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوتا - رويترز

أوقف جولدن ستيت وريورز سلسلة من أربع هزائم متتالية وفاز 131-119 على يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وظهر أندرو ويجينز بشكل مميز بعد فترة من التراجع وسجل 28 نقطة، فيما أضاف ستيفن كري 32 نقطة وتصدر قائمة المسجلين في المباراة.

وكان ويجينز فشل في تسجيل 20 نقطة على الأقل في تسع مباريات متتالية، ليعادل أسوأ سلسلة في مسيرته، لكنه استعاد مستواه وسجل 12 من 16 رمية خلال اللعب، وثلاثاً من أربع رميات ثلاثية.

واجتاز ويجينز أفضل حصيلة له هذا الموسم عندما أحرز 27 نقطة أمام ديترويت بيستونز في 29 ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يكن كري في مستواه خلال أربع هزائم متتالية، حيث اكتفى بتسجيل 8 من 29 رمية ثلاثية، لكنه سجل 6 من 9 رميات ثلاثية أمام جاز الذي دخل المباراة وهو يملك ثالث أحسن دفاع أمام الرميات الثلاثية.

وتفوق جولدن ستيت أغلب فترات المباراة، لكن يوتا انتزع التقدم 103-102 بعد رمية ناجحة من جوردان كلاركسون.

لكن إيريك باسكال رد برمية ناجحة، ثم تقدم وريورز بفارق خمس نقاط بعدها عقب رمية ساحقة من جوردان بول، ولم يقلص يوتا الفارق بعد ذلك إلى أقل من ثلاث نقاط.

واحتفل كري بعيد ميلاده 33 بعرض قوي، حيث مرر أيضاً تسع كرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة ليحقق وريورز فوزه الرابع على التوالي على أرضه، وبدأت هذه السلسلة منذ 15 فبراير/ لاشباط.

وساهم دريموند جرين في الانتصار بتسجيل 11 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة وتمرير 12 كرة حاسمة ليحقق ثلاثة أرقام مزدوجة.