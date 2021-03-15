شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يفتح باب التسجيل في سباق مليحة للدراجات الجبلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في سباق مليحة للدراجات الجبلية والذي سيقام يوم 19 مارس أمام مركز مليحة للآثار ضمن سلسلة سباقاته المجتمعية لهذا العام بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وبالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية.

وتتاح فرصة المشاركة في مجموعتين الأولى الدراجات الجبلية والثانية الصحراوية لمسافة 26 كم من خلال فئات مختلفة وهي فئة المواطنين وفئة المواطنات والفئة المفتوحة لمختلف الأعمار مستهدفاً مالايقل عن 300 مشارك من كلا الجنسين، بالإضافة إلى المشاركات الافتراضية من داخل وخارج الدولة شريطة التسجيل عبر الرابط http://www.eevents.ae/maleiha قبل يوم 17 مارس.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أنه تتواصل سلسلة السباقات المجتمعية للمجلس تعزيزاً لدوره في إثراء الرياضة في الإمارة الباسمة لمختلف فئات المجتمع، وأضاف: «تم اختيار مليحة لتكون محطة الانطلاق والوصول وإبرازاً لجمال المنطقة ومكانتها التراثية، بالإضافة إلى أنها نوع من الترويج للسياحة في الإمارة عبر الرياضة، حيث يعتبر مركز مليحة للآثار أحد أهم المواقع التاريخية الطبيعية في الدولة ويوفر فرصة الاستكشاف ومشاهدة المناظر الصحراوية الجميلة والجبال والمواقع الطبيعية والكثبان الرملية ما دفع لجنة تحكيم معرض سيتي سكيب العالمي 2016 في دبي لمنح المركز جائزة ضمن 13 جائزة تمنح سنوياً لأفضل المشاريع المعمارية والسياحية حول العالم، كما تم العمل على جميع الترتيبات الخاصة بالفعالية وتهيئة كل مايلزم لنجاحها مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للمشاركين، تماشياً مع التوجيهات من أجل السلامة العامة، حيث سيتم توزيع ميدالية لكل مشارك في خط النهاية، إضافة إلى تكريم الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية».

وأكد عيسى هلال: «نحن في المجلس نقدر الجهود المبذولة سواءً من فريق العمل بالمجلس أو الجهات الداعمة والمشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة منها على سبيل المثال: القيادة العامة لشرطة الشارقة واتحاد الإمارات للدراجات وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير"شروق" ومركز مليحة للآثار ونادي مليحة الثقافي الرياضي وشركة بيئة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وفريق أسعد شعب التطوعي وفريق الشارقة للترايثلون، ونحرص على التنوع في الفعاليات ومواقع جديدة للتنظيم لتحقيق الأهداف المرجوة منها وتشجيع فئات المجتمع المختلفة لممارسة الرياضة والترويج للسياحة الرياضية في الإمارة، حيث شهدت الفعاليات السابقة نجاحاً طيباً وتفاعلاً مميزاً وهو مايدفعنا إلى الاستمرار لتحقيق سلسلة النجاحات بذات الاهتمام والتنسيق بما يصب في صالح الأهداف المرجوة».

بدوره قال ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية: «تتميز ميدالية السباق بتصميم مميز على شكل شمس مشرقة ترمز إلى جميع السباقات المجتمعية للمجلس في الموسم الرياضي الحالي مع كتابة السنة واسم الإمارة، وتحمل الميدالية ذاتها اسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوسطها دراج على دراجة جبلية في وضعية صعود مرتفع في دلالة على طبيعة مسار السباق، كما تتميز الميدالية بأشكال هندسية على شكل مثلثات لتكوين صورة ذهنية لدى المشاهد عن سلسلة سباقات الشارقة في هذا الموسم».

ودعا ياسر الدوخي مختلف فئات المجتمع ومحبي الرياضات بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص للمشاركة في هذه السباقات، حيث أن رياضة الدراجات من الرياضات التي تجد رواجاً كبيراً على مستوى الدولة وتتسم سباقاتها بمنافسات متميزة بين المشاركين ومتابعة كبيرة لمحبي وهواة هذه الرياضة، بما يدفعنا للعمل على إخراج الحدث بشكل مثالي ونسعى لتنظيم مميز من خلال فريق العمل بالمجلس بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وذلك ضمن جهود المجلس لدعم كل ما يسهم في رفع مكانة الرياضة بشكل عام بالدولة وفي إمارة الشارقة بشكل خاص.

