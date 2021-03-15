شكرا لقرائتكم خبر عن لاكازيت يقسّم مشجعي أرسنال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

انقسم مشجعو أرسنال الإنجليزي بين مؤيد ومطالب برحيل مهاجم الفريق الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بسبب ارتدائه ماركة زميله السابق الألماني مسعود أوزيل في التمرينات التي سبقت الفوز بديربي لندن على حساب توتنهام.

وارتدى لاكازيت في إصبعه ورسغه لبادة تحمل ماركة أوزيل الذي رحل لفنربخشة التركي في مطلع العام الجاري بعد تدهور علاقته مع مدربه أرتيتا.

وكتب أحد مشجعي الفريق: «علينا بيع لاكازيت في الصيف، تاثير أوزيل لا يزال موجوداً في اللاعبين»، وكتب آخر: «لا عجب أنه لا يسجل الأهداف»، وكتب ثالث: «لهذا السبب سيرحل في نهاية الموسم».

أما من وقفوا في صف اللاعب، فكتب أحدهم: «علينا احترام لاكا لأنه تذكّر زميله السابق»، وكتب آخر: «لاعب أرسنال يرتدي ماركة أسطورته، صدمة».