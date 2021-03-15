بعد رفض الطعن رسمياً.. حالة واحدة تعيد مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مجدداً.. وما هو موقفه من خوض الانتخابات المقبلة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، الذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.

وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنــــــــة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن مجلس إدارة مرتضى منصور الموقوف أصبح بناء على قرار وزير الشباب والرياضة لديه فرصة وحيدة للعودة مرة أخرى لممارسة مهام عمله من جديد داخل القلعة البيضاء "وهي تبرئته من كل التهم الموجهة له أمام النيابة".

وكان وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي، قد قرر إحالة كافة المخالفات الخاصة بمجلس مرتضى منصور إلى النيابة للحسم فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأنه في حال تبرئة مرتضى منصور ومجلسه يمكنهم العودة من جديد للزمالك، بحسب الموقع.

وحسم مصدر مطلع الجدل المثار حول إمكانية خوض مرتضى منصور ومجلسه الموقوف انتخابات نادي الزمالك المقبلة المقرر إقامتها في النصف الثاني من العام الجاري.

ونقل الموقع عن المصدر قوله إنه "يحق لمجلس الزمالك الموقوف خوض انتخابات الزمالك المقبلة حال رؤية القضاء ذلك وتبرءته من التهم الموجه له" والتي على أثرها تم إيقاف المجلس بناء عليها.

وأكد المصدر أنه في حال عدم إدانة المجلس الموقوف، فمن حقه خوض الانتخابات بشكل طبيعى وهو الأمر الذي سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.