شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تشميسة بيكهام لـ والتر بواليا فى مران الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد رمضان بيكهام، لاعب النادى الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، يستعرض فيه مهاراته الكروية فى مواجهة والتر بواليا مهاجم الفريق على هامش ختام استعدادات الأهلى لمواجهة فيتا كلوب المحدد لها غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقام بيكها خلال وصلته الاستعراضية بـ"تشميسة" لوالتر بواليا زميله بالفريق.

من جانبها، أعلنت رئيس نادي فيتا كلوب الكونغولي السماح بحضور جماهيرى فى مبارة الفريق ضد النادي الأهلي، غدًا الثلاثاء، فى الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فيتا كلوب فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لبطولة دروي أبطال أفريقيا.

وحرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال وجودها فى الكونغو حالياً للوقاية من فيروس كورونا. ويقوم عامل مُتخصص من البعثة بتطبيق إجراءات التعقيم بشكل مُستمر، ويتم تعقيم غرف اللاعبين والقاعة التى تم تخصيصها لتناول الوجبات، وكذلك قاعة المحاضرات على مدار اليوم.

كما يتم تعقيم ملعب التدريب بجانب جميع أدوات وأجهزة التدريب بشكل مٌستمر، فى إطار حرص بعثة الفريق على تطبيق جميع إجراءات السلامة للحفاظ على الجميع.

ويختتم فريق الأهلي، اليوم الاثنين، تحضيراته، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى غدا الثلاثاء، فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يضع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى اللمسات الأخيرة على خطة المباراة وأسلوب اللعب الذى سيعتمد عليه فى لقاء الغد، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تنعش آمال النسور الحمر فى الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي.