شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يؤازر اللاعبين فى التدريب الأخير قبل لقاء الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على حضور جزء من مران الفريق الأول بالنادى المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الترجي.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين ثقته الكاملة فى إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الترجى التونسي،، وحصد النقاط الثلاث، وإسعاد جماهير النادي.

ويستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي غدا الثلاثاء فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الخاصة باللاعبين والجهاز الفنى للكشف عن فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك مباراة الترجى التونسى فى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعد التعادل السلبى فى مباراتين والسقوط فى واحدة أمام الترجى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالى المجموعة برصيد نقطة واحدة.