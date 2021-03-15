شكرا لقرائتكم خبر عن أندية وادى دجلة تعلن عن خطتها التوسعية وتستهدف الوصول إلى 13 نادي بنهاية عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أندية وادى دجلة عن خطتها التوسعية للانتشار على مستوى الجمهورية، حتى تصبح قريبة من أعضائها من خلال زيادة عدد الأندية إلى 13 نادي بنهاية عام 2025 وزيادة مساحات الفروع القائمة، وذلك في ضوء استراتيجية وادى دجلة الهادفة إلى بناء ودعم المواهب في الرياضات المختلفة. تقدم أندية وادى دجلة أحدث نظم التدريب ومنشآت وملاعب على أعلى مستوى ومدربين محترفين في مختلف الرياضات، وتهدف لتمكين هذه المواهب من اكتشاف وتطوير قدراتهم واستثمارها، وفي الوقت نفسه توفير بيئة اجتماعية متكاملة.

بدأت أندية وادى دجلة تنفيذ خطة انتشارها بهدف الوصول للمواهب الرياضية في كل مكان بمصر والعمل على زيادة راحة الأعضاء، من خلال محورين؛ الأول زيادة مساحات الفروع القائمة، حيث تم زيادة مساحة فرع شيراتون إلى 16 ألف متر مربع، وزيادة مساحة فرع اللوتس بالتجمع الخامس إلى 107 ألف متر مربع. المحور الثاني هو إنشاء أندية جديدة لتصل إلى 13 فرع بحلول عام 2025، وفي هذا الصدد تسابق أندية وادى دجلة الزمن لإنشاء فرعين بمحافظتي أسيوط ودمياط على مساحة 108 ألف متر مربع للأول، و54 ألف متر للثاني خلال عام 2021. وفي العام التالي تعتزم فتح نادي بمنطقة ميامي، ليصبح ثاني نادي لوادى دجلة بمحافظة الإسكندرية، بعد افتتاح فرع بمحرم بيك على مساحة 44 ألف متر مربع منذ عامين.

وتعد خطة التوسعات الجديدة، استمرارًا لريادة أندية وادى دجلة في الانتشار وفتح فروع جديدة، فهو النادي الخاص الوحيد في مصر الذي يملك 7 فروع في القاهرة الكبرى والإسكندرية رغم حداثة إنشائه منذ عام 2002، كما أنه يقدم خدمات متكاملة ويمتلك 26 رياضة مختلفة ويوفر عدد كبير من الملاعب، بينها ملاعب إسكواش وحمامات سباحة وملاعب كرة قدم وتنس.

تعد أندية وادى دجلة أحد الأندية الرائدة في مجال الرياضة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال 5 أكاديميات؛ مدرسة كرة القدم، والتي أدارها نادي أرسنال سابقًا، وتعد واحدة من أهم وأكبر أكاديميات الكرة في المنطقة والتي تدرب أكثر من 3000 لاعب ولاعبة، إضافة لأكاديمية درويش للإسكواش، التي يديرها الكابتن كريم درويش، اللاعب المصنف رقم 1 عالميًا سابقًا وتُعد أكبر أكاديمية بعدد 1500 متدرب ومتدربة، وأكاديمية وادى دجلة للسباحة، المرخصة من Swim America واتحاد مدارس السباحة الأمريكي وعدد المشتركين بها 15 ألف مشترك، وأكاديمية وادى دجلة للتنس التي تقدم برامج تدريبية متميزة على مستوى عالمي منذ عام 2003 والتي جعلتها الأكاديمية الأكبر والأكثر تميزًا في مصر، وأكاديمية الجمباز الإيقاعي التي تتميز بوجود لاعبين أولمبيين مثل حبيبة مرزوق. كما تقدم أندية وادى دجلة العديد من الأكاديميات الأخرى لعدد من الرياضات مثل التايكوندو والكاراتيه والكرة الطائرة وكرة السلة والرياضات البدنية والجمباز.



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