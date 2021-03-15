شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جينا حلمى لاعبة سلة سبورتنج: حققت حلمى أنى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جينا حلمى" لاعبة فريق سيدات كرة السلة بنادى سبورتنج، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.