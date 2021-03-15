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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. جينا حلمى لاعبة سلة سبورتنج: حققت حلمى أنى أكون دكتورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جينا حلمى" لاعبة فريق سيدات كرة السلة بنادى سبورتنج، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة خاصة الروايات بالإصافة إلى الموسيقى.
اللاعبة خارج الملعب
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
معنديش وقت أتعلم الطبخ لأن وقتى كله كان بين دراستى والباسكت، لكن بحب الأكل أوى وأتمنى يبقى عندى وقت أتعلم الطبخ وأطبخ وحاسة إنه ييجى منى وأعمل أكلات محصلتش.
جينا حلمى
من نجمك المفضل؟
أحمد حلمى وكريم عبد العزيز.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب وفيروز وأديلى.
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟
متخيلتش نفسى مش لاعبة، كنت أحب أبقى دكتورة و الحمد لله.
اللاعبة فى المستشفى
ما تخصصك الدراسى؟
أنا دكتورة فى طب إسكندرية، والحمد لله تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وفى انتظار تعيينى معيدة بالجامعة.
كيف تجمعين بين الدراسة والرياضة؟
عمر الرياضة ما كانت عائق لأى حد عايز يتفوق فى دراسته، بالعكس الرياضة بتحفزك أكثر، الموضوع محتاج تنظيم وقت واجتهاد، بالمناسبة دى أحب أشكر كابتن عمرو عاشور ساعدنى كتير إنى أوفق بين دراستى والباسكت، خصوصا فى السنين الأخيرة فى كلية الطب، وأسرتى ومامتى كانت واقفة جنبى بتساعدنى وبصراحة معايا فى كل وقت، وطبعا أولا وأخيرا التوفيق من عند ربنا كان كبير أوى الحمد لله.
مع صديقتها
لما تتعاكسى فى الشارع .. إيه بيكون رد فعلك؟
هتجاهل الموضوع تماما.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
فاتن حمامة، لأنها رقيقة وجميلة.
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال أكيد.
لاعبة السلة
ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟
بتعتمد على الشخصية .. طبعا لو رياضى يبقى أحسن، فلو شخصيته حلوة ورياضى ده شيء حلو أوى، ولو بيحب الباسكت كمان يبقى أحلى وأحلى.
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه؟
لا أعتقد لأنه قرار صعب أوى.