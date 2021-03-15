شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يدخل صراع قيادة هجوم الزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أسامة فيصل، المهاجم الشاب لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صراع المنافسة على قيادة هجوم فريقه فى مواجهة الترجى التونسى، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى لا تقبل غير الفوز للأبيض للحفاظ على حظوظ التأهل بالمجموعة التى يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد نقطتين فقط خلف الترجى المتصدر برصيد 7 نقاط والمولودية صاحب المركز الثانى برصيد 5 نقاط.

وظهر أسامة فيصل بمستوى مميز خلال تدريبات فريق الزمالك الأخيرة تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الذى مازال لم يستقر على المهاجم الذى سيعتمد عليه فى مواجهة الغد.

ويفضل كارتيرون الاعتماد على أسامة فيصل فى تشكيلة الزمالك، خاصة أنه سبق واعتمد عليه فى أكثر من مباراة خلال ولايته الأولى، ونجح اللاعب فى إقناع المدرب بإمكانياته.

وينتظر الخواجة الفرنسى التدريب الختامى الذى سيخوضه فريق الزمالك اليوم، استعدادًا لمواجهة الترجى، من أجل حسم المهاجم الذى سيعتمد عليه فى المباراة، لاسيما أن المدير الفنى يمتلك عدة عناصر من الممكن أن تقود هجوم الزمالك وهم مروان حمدى وحميد أحداد وأسامة فيصل.

كارتيرون تسلم من جهازه المعاون تقريرا كاملا يتضمن كافة المعلومات اللازمة عن فريق الترجى التونسي، ويشمل التقرير أسماء أكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق بالوقت الحالي، والغيابات المنتظرة فى صفوف بطل تونس فى مباراة الثلاثاء، وبعض المعلومات الكاملة عن كافة خطوط الفريق التونسي، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

ويعمل كارتيرون على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبى الزمالك بالإضافة إلى إعادة تجديد الثقة فى أنفسهم وحثهم على تحقيق الفوز فى مواجهة القاهرة، حتى يتمسك الفارس الأبيض بالأمل فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال.