شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للزمالك قبل مواجهة الترجى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الخاصة باللاعبين والجهاز الفنى للكشف عن فيروس كورونا، قبل مواجهة الترجي التونسي، ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي فى التاسعة مساء الغد باستاد القاهرة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة الترجى التونسى فى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، بعد التعادل السلبى فى مباراتين والسقوط فى واحدة أمام الترجى صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ويتذيل تونجيث السنغالى المجموعة برصيد نقطة واحدة.

مباراة الزمالك والترجى هى أول مباراة يقودها باتريس كارتيرون فى ولاية الثانية مع الفريق الأبيض، حيث تولى المهمة خلفا لباتشيكو الذى رحل بعد الفوز على سيرامكا بهدفين فى الدورى.