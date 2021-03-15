شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجرتها بعثة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن نتيجة المسحة التى أجراها الفريق وجميع أفراد البعثة أمس فى مقر الإقامة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا جاءت سلبية.

ويستعد الأهلى لخوض مواجهة مهمة أمام فريق فيتا كلوب عصر غدٍ الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه الثانى والختامى اليوم على ملعب الشهداء الذى يستضيف مواجهة فيتا كلوب، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى التى تمنح الفريق الضيف الحق فى التدريب على ملعب المباراة مرتين إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وسيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفنى للأهلى بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمنع الجماهير من حضور المباريات فى المنافسات الإفريقية، وهو ما يعنى أن مباراته ضد فيتا كلوب التى ستجمعهما غدا ستقام بدون حضور جماهيري.

وكان مقررا حضور 3 آلاف مشجع للمباراة، وهو ما كان يقلق الجهاز الفنى للفريق الأحمر قبل موقعة الغد.