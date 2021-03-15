سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب غدًا

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لبعثة الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، سلبية المسحة الطبية التى أجرتها بعثة الفريق قبل مواجهة فيتا كلوب، وفقا لبروتوكول الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، فى ظل جائحة فيروس كورونا.
وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن نتيجة المسحة التى أجراها الفريق وجميع أفراد البعثة أمس فى مقر الإقامة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا جاءت سلبية.
ويستعد الأهلى لخوض مواجهة مهمة أمام فريق فيتا كلوب عصر غدٍ الثلاثاء، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويخوض الأهلى مرانه الثانى والختامى اليوم على ملعب الشهداء الذى يستضيف مواجهة فيتا كلوب، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى التى تمنح الفريق الضيف الحق فى التدريب على ملعب المباراة مرتين إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.
ويستعد الأهلى لمباراة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، فى الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وسيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفنى للأهلى بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمنع الجماهير من حضور المباريات فى المنافسات الإفريقية، وهو ما يعنى أن مباراته ضد فيتا كلوب التى ستجمعهما غدا ستقام بدون حضور جماهيري.
وكان مقررا حضور 3 آلاف مشجع للمباراة، وهو ما كان يقلق الجهاز الفنى للفريق الأحمر قبل موقعة الغد.