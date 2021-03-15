الامارات | المحكمة الإدارية العليا توجه "الضربة القاضية" إلى مرتضى منصور

شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الإدارية العليا توجه "الضربة القاضية" إلى مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام مصرية أن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور تلقى صدمة جديدة بعدما رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن الذي تقدم به ضد قرار حل مجلس إدارة "الأبيض" العام الماضي.

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قراراً اليوم الاثنين برفض الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور، وكان يطالب فيها ببطلان قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك بداعي وجود مخالفات جسيمة ارتكبها المجلس.

وأشارت إلى أن المحكمة قبلت الدعوى شكلاً ورفضتها موضوعاً وألزمت المدعوين بدفع مصروفات الطلب، كما أمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

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