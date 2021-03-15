الامارات | دوري أبطال أوروبا.. راموس يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. راموس يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد قطب الدفاع سيرخيو راموس إلى صفوف فريقه ريال مدريد بعد اصابة ابعدته حوالي الشهرين خلال مباراة فريقه ضد التشي في الدوري المحلي، السبت الماضي، لكن عشية مواجهة فريقه لاتالانتا الايطالي في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، غداً الثلاثاء، لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبله في صفوف الفريق الملكي.

وخاض راموس ساعة ضد التشي للمرة الاولى منذ اصابته في ركبته قبل شهرين وسيكون بتصرف مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ضد اتالانتا.

ولا شك بأن وجوده في الخط الخلفي لريال مدريد يمنح الفريق جرعة معنوية هائلة، لا سيما بان فريقه يملك أفضلية على حساب الفريق الايطالي بعد ان تقدم عليه في عقر داره بهدف من دون مقابل.

لكن ذلك لا يحجب الشكوك حول مستقبل راموس (34 عاماً) في صفوف النادي الملكي وسط انباء عن ان رئيس النادي فلورنتينو بيريس عرض عليه تجديد العقد لسنتين على ان يحسم منه 10 في المئة من اجره السنوي، او تجديد العقد لعام واحد مع الاجر الذي يتقاضاه حاليا، في حين يطالب راموس بعقد لمدة سنتين مع اجره الحالي.

وتحدّث الفائز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات عن مستقبله بقوله "ثمة الكثير من الشكوك. اود أن القي الضوء على هذه المسألة لكن لا شيء جديدا في الوقت الحالي. كل ما افكر به هو العودة من إصابتي وانهاء الموسم بافضل طريقة ممكنة. لا شيء جديدا في ما يتعلق بمسألة تجديد العقد".

أفضل مدافع

ولا يختلف اثنان بان راموس هو على الارجح احد افضل المدافعين في العصر الحديث وبلا شك الاكثر نجاحا، وعلى الرغم من بعض التراجع فان تواجده في صفوف ريال مدريد يبقى في غاية الاهمية، وعندما توج فريقه بلقب الدوري المحلي الموسم الماضي كان راموس اللاعب الاهم في صفوف فريقه.

واكد مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان اهمية راموس بقوله "آمل ان يحسم مصير راموس في اسرع وقت ممكن".

بيد ان المدافع سيبلغ الخامسة والثلاثين في نهاية الشهر الحالي ولا شك بان رحيله قد يريح ناديه الذي يحاول التعافي من الناحية المادية. فقد تراجعت نسبة ارباع ريال مدريد الموسم الماضي بنحو 50 مليون يورو، وهي نسبة مرشحة لكي تكون اكبر خلال الموسم الحالي حيث سيغيب الجمهور عن المدرجات لموسم بأكمله.

كما ان المعادلة التي يطرحها مجلس ادارة النادي هي في التوفيق بايجاد التوازن بين تطوير مستوى الفريق من خلال الاحتفاظ بابرز نجومه واتاحة المجال امام التعاقد مع دماء جديدة.

ويجد راموس نفسه في صلب هذه المعادلة، فهو يعتبر ايقونة داخل النادي ولا يتردد في الافصاح عن ارائه في الامور الحساسة وعندما تثار امامه مسألة تجديد دماء الفريق يقول "قال سانتياغو برنابيو (رئيس ريال مدريد التاريخي)، بان لا وجود للاعبين كبار السن واخرين صغار السن، ثمة لاعبون جيدون واخرون سيئون. استطيع اللعب لثلاث، اربع او حتى خمس سنوات قادمة".

واضاف بأن الامر يتعلق ايضا بالاحترام بقوله "اود الرحيل وضميري مرتاح. اريد الخروج من الباب الامامي".

لكن المعضلة الحقيقة امام بيريس ومجلس الادارة، انه في حال ارادوا التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جرمان او النروجي إرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند الالماني، فيتعين عليهم القيام بتضحيات في مكان ما.

لكن ثمة تحذيرات من تخلي عن لاعبين ركائز في الفريق وخير مثال على ذلك قيام برشلونة بالتخلي عن مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريس لصالح منافسه اتلتيكو مدريد الذي يبدو مرشحا لاحراز اللقب المحلي بفضل اهداف سواريس بالذات.

ويشير راموس الى التخلي عن زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لصالح يوفنتوس الايطالي قبل ثلاثة مواسم بقوله "كريستيانو وريال مدريد كلاهما خسر. لم اكن لاسمح له بالرحيل لانه احد افضل اللاعبين في العالم وكان بامكانه مساعدتنا للفوز".. وختم قائلا "ثمة علاقات يجب ان تبقى مدى الحياة".



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