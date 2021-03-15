الامارات | بالفيديو.. لحظة استقبال دي ماريا خبر اقتحام منزله واختطاف عائلته.. «وقائع صادمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لحظة استقبال دي ماريا خبر اقتحام منزله واختطاف عائلته.. «وقائع صادمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات ترصد مشهداً غريباً على كرة القدم، حين تلقى الأرجنتيني دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، خبر تعرض منزله لسطو مسلح، واختطاف أفراد عائلته، بينما كان يلعب مع فريقه أمام نانت، الأحد، في الجولة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأظهرت الكاميرات استقبال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي مكالمة هاتفية طارئة، نزل بعدها المدرجات، ليخبر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو بالواقعة، فوقف الأخير مصدروماً قبل أن يخرج اللاعب من الملعب ويقوده إلى غرفة تبديل الملابس، وهناك دخل اللاعب بنوبة من البكاء، بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن اللصوص اقتحموا المنزل، ولم تسمع عائلة اللاعب الموجودة في مكان الحادث أي شيء خلال الاقتحام، وتمت سرقة محتويات خزنة الطابق العلوي، ولكنهم بخير، وذلك على عكس ما تردد في وسائل الإعلام العالمية حول اختطاف أحد أفراد العائلة.

وأضافت الصحيفة أن الحادث أثر في معنويات لاعبي سان جيرمان في الشوط الثاني لمباراة نانت، وأدى إلى هزيمتهم 1-2، بعدما كان الفريق متقدماً بهدف الألماني دراكسلر.

ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل اللاعب الأرجنتيني للسرقة، إذ تعرض للسطو أيضاً في فبراير 2015، عندما كان دي ماريا لاعباً في مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتسببت تلك الحادثة بشكل أساسي في رحيله عن الدوري الإنجليزي.

واستمرت الوقائع الصادمة على باريس سان جيرمان، بعدما تعرض المدافع البرازيلي ماركينيوس لخبر صادم أيضاً بسرقة منزله في الليلة نفسها (الأحد)، وكان قبلها منزل المهاجم الأرجنتيني إيكاردي قد لقي المصير نفسه، الأمر الذي دفع الشرطة الفرنسية لتوقع أن الهجوم منظم على منازل اللاعبين، في وقت ترددت أنباء بان النادي يفكر في تأمين منازل اللاعبين قبل خوض المباريات، للحفاظ على معنويات اللاعبين وتركيزهم في الملعب.



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