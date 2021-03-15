شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يطلب جلسة جديدة للتصالح مع موسيماني في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا من بيتسو موسيماني، المدير الفني، عقد جلسة جديدة من أجل الاعتذار له عن الإساءه التي صدرت منه تجاه الجنوب أفريقي، وتسببت في استبعاده من المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية للفريق.

وحاول اللاعب خلال الفترة الماضية الحصول على وساطة عدد من اللاعبين اللذين لم يتمكنوا من إقناع المدير الفني في العفو عن اللاعب.

كان كهربا قد دخل في ازمة مع المدير الفني امام اللاعبين أدت لتغريمه ماليًا واتخاذ قرار باستبعاده، تمهيدًا لعرضه للبيع لأي ناد آخر بنهاية الموسم الجاري.