شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مباريات الأهلي التى يغيب عنها علي معلول للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الطبى للنادى الأهلي غياب على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، لمدة تترواح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وعلى إثرها سافر معلول إلى تونس لتلقى العلاج والاستشفاء من أجل سرعة العودة إلى المستطيل الأخضر.

«المصري اليوم» تستعرض خلال السطور التالية أبرز المباريات التي يغيب عنها معلول مع النادى الأهلي بسبب الإصابة، ورغم توقف مباريات الدوري المصري بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الوطنى، إلا أن معلول سيغيب عن الأهلي في بعض المباريات المؤثرة.

البداية ستكون مباراة المريخ السودانى في الجولة الخامسة ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا التي ستقام في السودان ويحتاج النادى الأهلي لتحقيق الفوز فيها من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية، بعدها يغيب معلول أيضاً عن مواجهه سيمبا التنزانى في الجولة الأخير بدور المجموعات ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا المقرر لها بالقاهرة، ويحتاج الأهلى لتحقيق الفوز من أجل الثأر من منافسه الذي فاز عليه في دار السلام بهدف للاشيىء.

ولن يقتصرغياب معلول في تلك الفترة على مباريات الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا فقط، بل أيضاً مواجهه في بطولة كأس مصر أمام النصر، يوم 14 أبريل.

وتعتبر مواجهه الأهلى أمام الزمالك في بطولة الدورى العام المقرر لها يوم 18 أبريل الأهم بالنسبة للاعب والنادى الأهلى أيضاً نظراً لكون نتيجتها تحسم الصراع التقليدى بين القطبين على صدارة بطولة الدوري المصري.

وتشير الدلائل وفقاً لبرنامج الإعداد المكثف الذي وضعه الجهاز الطبى للمنتخب التونسى للاعب، أن على معلول بامكانه اللحاق بمباراة القمة المقبلة والمشاركة فيها في حالة التأكد من سلامته بشكل قاطع، حيث يرفض الجهاز الطبى المغامرة بإشراكه قبل التأكد من سلامته.

ويعتبر على معلول من أهم لاعبى النادى الأهلى في الجهه اليسرى، ويعانى الجهاز الفنى بقيادة موتسيمانى من غياب اللاعب خصوصا في ظل عدم وجود بدليل مناسب له، حيث لم يستطع محمود وحيد، إثبات وجوده خلفاً له، وكذلك الأمر بالنسبة أيمن أشرف الذي يفضل المدير الفنى دائماً استغلاله في مركز المساك رغم كونه ظهير أيسر.