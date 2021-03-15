شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع بقائد الأهلي محمد الشناوي قبل مواجهة فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي جلسة مع محمد الشناوي حارس المرمى على هامش تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فيتا كلبو في دوري أبطال أفريقيا.

وطلب خلالها ضرورة التركيز خلال مواجهة الفريق الكونغولي باعتبار أن المنافس سيعتمد بشكل كبير على الهجوم وتكثيف الكرات العرضية التي تمنحه الأفضلية ومن ثم سيكون الضغط على دفاع الأحمر وحراسة المرمى سيكون كبيرًا خلال المباراة، ومن ثم فإن دوره الإيجابي في تحفيز اللاعبين سيكون له تأثير خلال اللقاء.