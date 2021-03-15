شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح :الإسماعيلي يعاني بسبب سياسة مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي الاسبق مسئوولية تراجع الفريق الكروي الاول بالدراويش الى مجلس الغدارة برئاسة ابراهيم عثمان.

واكد عبد المسيح ان المجلس اخطأ بتعيين مدير فني اجنبي دون معرفة اللجنة الفنية التي تدير الفريق بسبب المشاكل القائمة بين ابراهيم عثمان رئيس النادي وعلي أبوجريشة نجم الدراويش الاسبق.

وشدد عبد المسيح على ضرورة تكاتف الجميع حتى ينتشل الفريق من كبوته ويعود الفريق الى سابق عهده.