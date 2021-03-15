شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك خلال جلسته مع اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في دوري الابطال.

وطالب قائد الفريق من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز حتى يحافظ الفريق على فرصه تأهله إلى نصف نهائي دوري الابطال ،وطالب نجم الزمالك من اللاعبين غلق ملف ازمة مستحقات اللاعبين حتى يتمكن الفريق من استعادة بريقه في البطولة الإفريقية.

ويستضيف الزمالك غدًا الثلاثاء الترجي التونسي في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي المجموعة برصيد 7 نقاط.