شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: هذا قراري بشأن انتخابات الزمالك المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق انه لم يحسم قراره النهائي بشأن خوض انتخابات القلعة البيضاء المقبلة ،لافتا إلى انه لايوجد مايمنعه من الناحية القانونية من خوض الإنتخابات المقبلة ،لكنه لم يحسم قراره النهائي بشان خوض الإنتخابات.

وشدد منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» انه سينتظر القرار الخاص بعودته مرة أخرى بعد قرار الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة بإيقاف مجلس ادارة النادي السابق ،لافتا إلى ان كل هدفه هو عدم المساس بنادي الزمالك سواء من ناحية البطولات أو من أي امور أخرى.

وقال منصور: الزمالك اكبر من أي شخص، لكنه لن يتحدث في أي امور تثير الجماهير البيضاء.