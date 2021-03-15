شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني : لا بديل عن فوز الأهلي أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لا بديل عن الفوز في مباراة الغد مام فيتا كلوب وحصد نقاط المباراة الثلاث لاستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني، في المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد صباح اليوم الاثنين، إن الأهلي جاء إلى الكونغو من أجل تحقيق الفوز في مباراة فيتا كلوب، مؤكدا أن الأهلي لديه هدف واضح وهو العودة للقاهرة بنقاط المباراة الثلاث.

وأضاف: «فريق الأهلي كان الأقرب للفوز على فيتا كلوب في القاهرة لكننا تعادلنا في النهاية بعد إهدار عدة فرص».

واستكمل: «نواجه صعوبات كثيرة في السفر إلى الكونغو منها ارتفاع الحرارة والرطوبة، لكن الظروف الصعبة تزيدنا حماسًا وإصرارًا على الفوز»

وأكد المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق يواجه غيابات كثيرة لكنه يعمل دائما على تجهيز ١١ لاعبا للمشاركة وتمثيل الأهلي على أفضل ما يكون، بالإضافة إلا أنه لن يدفع بأي لاعب مصاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصرًا غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.