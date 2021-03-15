شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وعد مدرب جالاتا سراي الكبير لـ مصطفى محمد .. ونجم عالمي يتصل باللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى فاتح تريم المدير الفني لنادي جالاتا سراي التركي لإدماج نجمه المصري مصطفى محمد في طريقة لعب 4-4-2 من أجل إشراكه بجانب النجم الكولومبي راداميل فالكاو في خط هجوم العملاق التركي.

ورغم الصعوبات التي واجهها تريم في تطبيق تلك الخطة مع فالكاو، إلا أنه لا يرغب في التخلي عنها، حسب موقع abcgundem التركي، والذي كشف عن وعد تريم لـ مصطفى محمد إذ قال له: «سنصنع منك مبابي جديد»، في إشارة إلى النجم المتألق في صفوف باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا وبطل كأس العالم كيليان مبابي، كما أضاف في حديثه لـ مصطفى محمد: «سأفعل كل ما بوسعي لمساعدتك على التحسن».

واستعان فاتح تريم بلاعبه السابق أثناء تدريبه لنادي بورتو البرتغالي ونجم منتخب البرازيل السابق، هالك، الذي يلعب حاليًا في نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي من أجل الحديث مع مصطفى محمد وتحفيزه، حيث أخبره أن اللعب كمهاجم ثان بجانب نجم مثل راداميل فالكاو سيضيف له كثيرًا.

ومن جانبه أكد فالكاو للاعب الزمالك السابق أن اللاعبين الذين شاركهم خط الهجوم جميعهم كانوا من المستوى العالمي مثل دييجو كوستا ووين روني وروبين فان بيرسي.