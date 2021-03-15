شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي بتأييد حل مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور ورفض طعونه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقضت منذ قليل برفض جميع الطعون التي أقامها مرتضى وعدد من أعضاء مجلس الإدارة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس الإدارة برئاسته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وخلال الجلسة السابقة للمحكمة التي عقدت أول الشهر الجاري، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن مرتضى وأعضاء مجلس الزمالك السابقين، حيث أوصت برفض جميع الطعون وتأييد قرار حل مجلس إدارة النادي.