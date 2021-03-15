شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب: قادرون على تحقيق الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق قادر على حصد النقاط الثلاث لمباراة فيتا كلوب من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الإثنين، إن الأهلي سافر إلى الكونغو لتحقيق الفوز، والفريق يملك جميع الأسلحة التي تؤهله لذلك، وعلى رأسها الدوافع المعنوية وخبرات اللاعبين والقدرات الفنية والدعم الجماهيري الذي لا حدود له.

وأضاف الشناوي: «الأهلي قدم مباراة قوية في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى أمام فيتا كلوب بالقاهرة، والتي شهدت سيطرة ميدانية فوق أرض الملعب، لكن في النهاية كان التعادل بهدفين لمثلهما وهذا وارد في كرة القدم».

وواصل: «ما حدث أمام فيتا كلوب في مباراة القاهرة لا يتكرر كثيراً لكنها كرة القدم، وعلى الجميع أن يتقبل أحكامها».

وتابع: «رغم صعوبة المباراة إلا أن الأهلي قادر على حسم النتيجة واستكمال مشوار التأهل وهو الأهم».

وشدد قائد الأهلي على أن لاعبي الفريق على قدر المسؤولية، ولديهم من الخبرات ما يلزم لمواجهة حرارة الطقس وأرض الملعب، بعدما سبق لهم تجاوز العديد من المواقف المماثلة بنجاح.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.