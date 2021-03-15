شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى : الزمالك قادر على تخطي الترجي وكنا الأفضل في مباراة رادس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال طارق يحيى، المدير الفني السابق للزمالك، إن الفارس الأبيض قادر بقوة على تحقيق الفوز أمام الترجي، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف طارق في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك كان الأفضل من خلال السيطرة والاستحواذ خلال المباراة السابقة، ورغم ذلك فاز الترجي».

وتابع: «الزمالك يحتاج بشدة إلى الفوز، من أجل الحفاظ على مسيرة الفريق في البطولة الأفريقية، نحتاج الفوز بغض النظر عن الأداء».

ونوه: «أشعر بوجود حالة من العزيمة والإصرار من جانب اللاعبين، وهناك ثقة متبادلة بين كارتيرون والإدارة واللاعبين، وذلك يعزز فرص الأبيض».

وواصل: «عناصر الزمالك تتمتع بخبرات مميزة بعد حصد كأس الكونفيدرالية، وبلوغ نهائي دوري الأبطال والتفوق على الأهلي فنيًا».

وأتم: «أرى أن الزمالك يحتاج لمشاركة أسامة فيصل في مركز المهاجم الصريح خلال هذه المواجهة، كما لا يوجد فرق بين مشاركة جنش أو أبوجبل».