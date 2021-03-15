شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ووولفرهامبتون اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء ليوم الاثنين، من داخل ملعب «مولينيو» مباراة فريق ليفربول الإنجليزي أمام فريق وولفرهامبتون في إطار الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وتنطلق مباراة ليفربول الإنجليزي وولفرهامبتون مساء اليوم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم بثها عبر شاشة «beIN Sports 1 HD Premium» وشاشة «beIN Sports 1 HD Premium»، حيث تمتلك شبكة قنوات «بين سبورت» القطرية حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقود محمد صلاح لاعب المنتخب المصري فريق ليفربول الإنجليزي حيث إنه ما زال متصدر مقدمة ترتيب هدافين الدوري الإنجليزي بحصيلة أهداف تصل إلى 17 هدف، ويليه وهاري كين لاعب فريق توتنهام، وبرونو فيرنانديز مانشستر يونايتد، بفارق هدف وحيد.

وسيتولى المعلق الرياضي رؤوف خليف التعليق على المباراة، التي يسعى نادي ليفربول لتصحيح مساره داخل الدوري الإنجليزي من خلالها.

يشار إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي ينافس على دخول المربع الذهبي الذي يحتله نادي تشيلسي المرتبة الرابعة به برصيد 51 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن بعد تعرضه لأربع هزائهم على التوالي جعلته يمتلك 43 نقطة.

ويتضمن التشكيل المتوقع اليوم للمباراة، أليسون بيكر كحارس مرمى، آندي روبيرتسون، وأرنولد، فيليبس، وأوزان كاباك في خط الدفاع، كما يضم خط الوسط فابينيو، وجيني فينالدوم، وتياجو ألكانتارا، أما خط الهجوم فيضم محمد صلاح، وساديو ماني، وديوجو جوتا.