شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسيرة الشعلة الأولمبية في اليابان بعد 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال منظمو أولمبياد طوكيو إن مسيرة الشعلة الأولمبية للدورة ستنطلق كما هو مقرر لها في 25 مارس الجاري في مركز للتدريب في مدينة فوكوشيما ليستمر بذلك الاستعداد لتنظيم الدورة، على ألا تكون مراسم انطلاق الشعلة مفتوحة أمام الجمهور من أجل تجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف البيان أن اللجنة المنظمة ملتزمة بضمان أمن وسلامة مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الجمهور وحاملي الشعلة والطواقم وبقية المشاركين في المسيرة والسكان المحليين أيضا.

وقال المنظمون أيضا إنهم قرروا تأجيل بعض الأحداث التجريبية للدورة ومنها مسابقة للرماية كانت مقررة في أبريل المقبل إلى مايو.