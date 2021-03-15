شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة يحلم بالمربع الذهبي بعد فوزه على الزمالك والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر خالد عيد، المدير الفنى لنادى غزل المحلة عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام المقاولون العرب بالأمس الأحد بهدف نظيف مما يؤهله لمنافسة الكبار.

وقال: "حققنا ثلاث نقاط هامة دفعتنا إلى الارتقاء للمركز التاسع بجدول الدوري برصيد 22 نقطة، وأصبح الفارق بيننا وبين المربع الذهبي نقطتين فقط ونأمل أن نحققهما ويدخل الفريق للمربع الذهبى".

وقال: "فوز غزل المحلة على المقاولون العرب في عقرد داره باستاد عثمان أحمد عثمان، بهدف دون رد يؤكد قوة فريق المحلة، ودفعة معنوية للفريق في المباريات المقبلة للتواجد في مركز مميز بعد بذل مجهودات كبيرة في معظم المباريات".

كان فريق غزل المحلة حقق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1 /0 فى المباراة التى جمعتهما الأمس، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر، وأحرز اللاعب أحمد الشيخ هدف فريق غزل المحلة فى شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 61 من عمر الشوط الثانى.

وقال خالد عيد: "لعبنا مباراة جيدة وبذلنا مجهودات كبيرة في المباريات السابقة والدليل نسبة الاستحواذ في عدد كبير من المباريات، لكن دون ترجمة لأهداف، والفوز على المقاولون سيريح أعصاب اللاعبين في المباريات المقبلة".

وأضاف المدير الفني لغزل المحلة "طالبت اللاعبين بعدم الغرور في المباريات وتحديداً بعد الفوز على الزمالك واليوم على المقاولين وطالبتهم بضرورة اللعب بأداء رجولي لتأكيد أحقيتهم في الفوز، والحمد لله الفريق يسير بخطوات جيدة، ونمتلك قواما جيدا من اللاعبين صغار السن ومستواهم يتقدم من لقاء لآخر".

وتابع: "نرفع فى فريق غزل المحلة شعار التحدي في موسمه الأول بدوري الأضواء ونرفض أن يكون فريسة سهلة فى أى مباراة".

كيف يستغل غزل المحلة التوقف الدولي

وأكد خالد عيد أن فريق غزل المحلة سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة التوقف في الفترة من 20 إلى 30 مارس، وسيتم منح الفرصة لبعض الوجوه التي لم تأخذ فرصة المشاركة في المباريات الماضية بالدوري.

ترتيب غزل المحلة فى الدوري :

يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، في مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين بزعيم الفلاحين، برصيد 22 نقطة، حصدها الغزل من 16 جولة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات فقط، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

غزل المحلة يهزم الكبار :

قدم فريق غزل المحلة مباريات قوية تحت قيادة خالد عيد، وكان أبرزها في الموسم الجاري مباراتهم أمام الزمالك، والتي حسمها زعيم الفلاحين في الوقت القاتل بفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، ليلحق بالأبيض أول هزيمة بالموسم الجاري، كما فاز أيضاً على الطلائع ووادي دجلة والإنتاج الحربي وأخيرا فوزه على المقاولون.